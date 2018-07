Conselheiros da Diáspora Madeirense visitaram hoje o edifício da Assembleia Legislativa Regional

Miguel de Sousa, vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional, recebeu, esta manhã, em representação do Presidente, Tranquada Gomes, os Conselheiros da Diáspora Madeirense, no âmbito da visita à Região Autónoma, por ocasião do Fórum Madeira Global.

Esta audiência, teve por objectivo a apresentação de cumprimentos e seviu ainda para uma visita guiada ao edifício da Assembleia Legislativa, onde os Conselheiros da Diáspora Madeirense puderam conhecer a Biblioteca, a Sala de reunião das Comissões, o Salão Nobre, o Hemiciclo e a Capela de Santo António da Mouraria.