Conferência de Isabel Ventura encerra Semana Municipal da Igualdade na CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) encerra, esta sexta-feira (26 de Outubro), a 4ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género, com uma conferência, no Salão Nobre da Autarquia, da socióloga Isabel Ventura.

A dita conferência, denominada ‘Medusa no Palácio da Justiça: uma história de violência sexual em Portugal’, está agendada para as 15 horas e é aberta a toda a população.

A Semana Municipal da Igualdade é uma comemoração introduzida pelo actual executivo funchalense, em 2015, como consequência da definição de uma Estratégia Municipal sobre o tema. O Funchal voltou, este ano, a ser o único Município da Região a fazê-lo, promovendo uma semana de iniciativas, em vários pontos da cidade.

Ontem, no Dia Municipal da Igualdade, o presidente Paulo Cafôfo distinguiu, nos Paços do Concelho, os vencedores da 4ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora, assim como da 3ª edição do Concurso de Vídeo ‘Caminhando para a Igualdade’, dois concursos abertos à sociedade civil e que renderam mais de uma dezena de trabalhos sobre o tema.

Esta quinta-feira, as comemorações prosseguem, durante a manhã, nos Jardins do Teleférico, com o Mercadinho da UMAR.

O dia será encerrado no Balcão Cristal, na Zona Velha da cidade, com o debate ‘Arte&Género’, que terá como oradores Hugo Andrade, Paula Erra e Élvio Camacho, pelas 18 horas.