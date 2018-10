Colóquio Internacional ‘Viagem e Cosmopolitismo’ arranca quinta na UMa

O Colóquio Internacional ‘Viagem e Cosmopolitismo: da Ilha ao Mundo’ tem início já esta quinta-feira, dia 25 de Outubro, com a sessão de abertura pelas 09 horas, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Ao longo de dois dias, 25 e 26 de Outubro, 82 professores e investigadores, oriundos de instituições de ensino e de investigação de dezasseis países (Brasil, Suécia, França, Espanha, Itália, México, Estados Unidos, Canada, Inglaterra, Bélgica, entre outros) debaterão os temas da Viagem e do Cosmopolitismo em diversas perspetivas: a herança cultural, a globalização da cultura, a pertença identitária, o exílio, a mobilidade, a utopia, o efeito de (re)escritas de literaturas e de outras artes.

O evento foi validado pela Direcção Regional de Educação para professores dos ensinos básico e secundário, com 20 horas de formação. O acesso às diversas sessões é livre e confere certificado de participação.

Este encontro científico resulta de uma parceria entre a Universidade da Madeira e a Universidade de Lisboa (Centro de Estudos Comparatistas - Projeto de Investigação ‘Viagem e Utopia’), em parceria com vários Centros de Investigação financiados pela FCT e algumas Instituições Académicas e Científicas. A este evento estão também associadas as Universidades do Porto,

Coimbra, Évora, Aveiro e do Minho, bem como a Associação Portuguesa de Estudos Franceses, a Associação Portuguesa de Literatura Comparada, a Rede Europeia ‘Europa Renascens’, a Sociedad Española de Estudios Latinos e o Instituto de Estudios Humanisticos de Alcañiz. Além da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal, o Colóquio Internacional contou também com o apoio de várias empresas regionais.