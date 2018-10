CMF reconstrói muro de contenção na Estrada Comandante Camacho Freitas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, esta semana, à empreitada de reconstrução de um muro de contenção na Estrada Comandante Camacho de Freitas, na freguesia de Santo António, com uma extensão de aproximadamente 32 metros. A intervenção representa um investimento de cerca de 34 mil euros, estando a sua conclusão prevista para Janeiro de 2019.

O vice-presidente Miguel Silva Gouveia, que tutela o pelouro das Obras Públicas no Município, avança que a intervenção decorre no seguimento “de um período de auscultação e manutenção, tendo sido uma das situações sinalizadas pela Autarquia, e que exigiu uma atenção imediata, assim que foram detectados sintomas de que o muro poderia já não estar em plenas condições de sustentação”.

“O problema decorre de uma infiltração interna que teve origem há mais de uma década, tendo esta provocado o abatimento do pavimento da via e colocado pressão sobre o muro de contenção, pelo que a Câmara do Funchal teve de intervir para repor as condições de segurança, tanto na via, como no muro. Nesta circunstância, considerámos que o mais seguro e viável seria a reconstrução integral do mesmo, resolvendo o problema de forma permanente”, realça o autarca.

Miguel Silva Gouveia acrescenta ainda que “o acompanhamento deste tipo de situações de alerta é feito juntamente com os munícipes ao longo de todo o ano, e de acordo com o feedback que as pessoas muitas vezes nos trazem”, considerando que isto “é fruto de uma política de proximidade, que se tem demonstrado essencial para a detecção e resolução de cenários prioritários como este”.

A autarquia informa ainda que, no decorrer desta intervenção, o trânsito estará condicionado na Estrada Comandante Camacho de Freitas, podendo também afectar o fornecimento de água potável nas redes periféricas temporariamente.