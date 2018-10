CMF premiou trabalhos na área da Igualdade de Género

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e as vereadoras Madalena Nunes e Idalina Perestrelo distinguiram esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os vencedores da 4.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora, assim como da 3.ª edição do Concurso de Vídeo “Caminhando para a Igualdade”, dois eventos englobados na comemoração do Dia Municipal da Igualdade, que se assinalou hoje no Funchal.

Paulo Cafôfo começou por homenagear Maria Aurora, “uma mulher sem medo, inspiradora e que se habituou a defender causas relevantes a nível social”, acrescentando que “todos nós precisamos de referências e que também é nela que os nossos concorrentes se inspiraram.”

“A Igualdade é uma temática que é insistentemente incluída na nossa agenda política, justamente por ser tantas vezes esquecida, ou porque as pessoas têm medo de falar em violência e discriminação. Mas é nosso dever, como comunidade, lutar por mais tolerância, mais direitos humanos e mais cidadania e, no Funchal, temos percorrido exactamente o caminho inverso, discutindo esta questão em público através de iniciativas como a Semana Municipal da Igualdade, que já faz parte da agenda do Funchal.”

Os trabalhos vencedores do Prémio Maria Aurora 2018 foram “Em nome da mulher: a escrita de Maria Aurora Carvalho Homem, como propulsora da Igualdade de Género”, de Carla Lopes, e “Carreira – ponto carreira ponto”, de Elizabeth Kristine, ambos premiados com 1.500 euros. Em relação ao vídeo-concurso “Caminhando para a Igualdade”, o vencedor foi Mário Pereira, com o tema “A dança não tem sexo”, que valeu um prémio de 500€.