Cerca de 85% das mulheres na Madeira superam cancro da mama

A taxa de sobrevivência ao tratamento do cancro da mama na Região fixa-se entre os 80 e os 85%. Os números animadores foram divulgados, esta terça-feira, pelo secretário regional da Saúde, a propósito do Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, que se comemora hoje: “A taxa de sucesso é igual ao nível nacional e ao nível europeu no que diz respeito a esta patologia”.

Durante uma visita à Unidade Móvel do Rastreio do Cancro da Mama, localizada no Centro Dr. Agostinho Cardoso, Pedro Ramos revelou que todos os anos são detectados entre 100 a 120 novos casos de cancro da mama na Região. Comparando com o resto do país, “e em relação ao rácio populacional, são descobertos, todos os anos, entre 5.000 a 5.500 casos de cancro da mama”. Destes, acrescentou Pedro Ramos, “morrem cerca de três casos por dia, ou seja, entre 1.000 e 1.500 casos de cancro da mama no nosso país”. É por isso que o rastreio é um exame indispensável, já que permite “detectar as situações precocemente, para que os tratamentos sejam menos invasivos e a sobrevivência seja maior”.

Na Região, lembra o secretário regional, as mulheres que superaram a doença, “ estão livres ao fim de cinco anos e continuam a ser acompanhadas”.

A visita desta terça-feira à unidade móvel de rastreio do cancro da mama teve como objectivo “chamar à atenção sobre a importância da realização deste exame”, assim como da “ palpação mamária”, que as “mulheres devem fazer mensalmente, no âmbito da prevenção desta patologia”. Acrescenta o secretário regional este rastreio na Região: “Estamos na sétima volta, acabámos Caniço e Santa Cruz com um total de 3.500 mulheres”. Os exames para as residentes do Funchal são realizados na unidade movel que fica no Centro Dr. Agostinho Cardoso: “Em Santo António vamos rastrear cerca de 5.200 mulheres. Logo que acabar toda a Região do Funchal, vamos partir para Santana, Câmara de Lobos e Porto Santo”.

A outra unidade móvel que circula pelos concelhos regionais está, actualmente, em Machico: “Vamos rastrear cerca de 4.200 mulheres”.

O rastreio do cancro da mama é dirigido a mulheres entre os 45 e 69 anos: “Todas são convocadas e rastreadas. A taxa de adesão a este programa é de cerca de 70%, o que lhe dá alguma legitimidade, porque é esse valor que se pretende quando se faz qualquer intervenção na sua precocidade para qualquer patologia”, disse o governante. Este rastreio existe desde 1999 na Madeira, lançado ao mesmo tempo em Coimbra.

Recorde-se que este exame será incluído no Centro de Rastreio da Madeira, projecto que deverá arrancar em 2019, onde também serão instalados os rastreios da retinopatia diabética (que já existe há 10 anos na Região), o da prevenção do colo do útero, o da prevenção do colo rectal e o da acuidade visual infantil. O objectivo é “ter estes cinco rastreios de uma forma organizada”, já que actualmente apenas os dois primeiros funcionam assim.