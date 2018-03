CDU pede prioridade para as obras de beneficiação do Centro de Saúde do Bom Jesus

A CDU realizou hoje, 6 de Março, uma iniciativa para denunciar a estagnação das obras de beneficiação do Centro de Saúde do Bom Jesus que estão paradas há algum tempo.

Esta manhã, Ricardo Lume, deputado da CDU esteve na Rua das Hortas, junto à unidade de saúde, onde apresentou uma campanha intitulada ‘as obras de Santa Engrácia da Região Autónoma da Madeira’, que pretende denunciar um conjunto de obras “propendidas que ainda não saíram do papel” ou cuja construção se prolonga no tempo “tal como aconteceu no passado com a construção da Igreja der Santa Engrácia”, referiu Ricardo Lume que olha para as obras de beneficiação do Centro de Saúde do Bom Jesus como um “exemplo claro de uma obra que está num constante pára-arranca”.

Lamenta que apesar das verbas dos Orçamentos Regionais destinadas à conclusão desta “importante infraestrutura do SESARAM” a mesma tenha sido abandonada em Dezembro de 2017.

Depois de uma visita às instalações do Centro de Saúde do Bom jesus, o deputado da CDU adverte para a existência de zonas onde foram retirados os tetos falsos deixando a descoberto calhas técnicas, fios e outros materiais, colocando os utentes e os trabalhadores em contacto permanente com poeiras e óleos. Além disso, a escadaria principal que dá acesso ao 4.º piso está encerrada há meses e é possível ver, em algumas zonas, panos e baldes no chão para captar as gotas de água que caem do tecto com muita frequência.

Por todas estas razões, Ricardo Lume diz não ser “compreensível que as obras de beneficiação do Centro de Saúde do Bom Jesus estejam paradas há mais de três meses”, sendo esta uma unidade de saúde fundamentar para a Região que precisa de “garantir condições dignas para os utentes e trabalhadores do Centro de Saúde do Bom Jesus”.