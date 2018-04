CDU contra “sucateamento da Praia Formosa” defende “requalificação daquela orla costeira do Funchal”

“A situação existente na Praia Formosa, onde se verificam processos de destruição de infraestruturas e de equipamentos públicos, onde faltam investimentos públicos para a requalificação daquela zona do litoral da cidade do Funchal, justifica uma imediata intervenção política”, aponta a CDU, numa nota de imprensa enviada à redacção.

A CDU/Madeira relembra que “já fez a denúncia da situação de sucateamento e de desprezo a que as entidades públicas votam a Praia Formosa”. Agora, irá apresentar na Assembleia Municipal do Funchal, que se realiza amanhã, segunda-feira, dia 30 de Abril, um projecto de resolução para que sejam tomadas medidas em defesa da requalificação daquela orla costeira do Funchal”.

A proposta da CDU será apresentada pela deputada municipal, Herlanda Amado.