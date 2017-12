CDS vota ao lado da Confiança

O novo PDM vai ser hoje aprovado na reunião de Câmara do Funchal, com o voto favorável do centrista Rui Barreto. A notícia que faz manchete na edição de hoje do DIÁRIO revela também que o vereador do CDS vai também viabilizar o documento na Assembleia Municipal, onde Paulo Cafôfo não tem maioria. O orçamento da Câmara para 2018 deverá receber igualmente ‘luz verde’ do CDS.

Ainda em Política, saiba que Miguel Albuquerque vai à Assembleia Regional para mais um debate mensal a 30 de Janeiro. O tema do debate ainda não está definido.

Hoje, fique também a saber que a montagem em estaleiro do fogo-de-artifício da passagem de ano está quase concluída. Serão 163 mil peças pirotécnicas a dar as boas vindas a 2018, mais 31 mil do que no ano passado e tudo porque o espectáculo vai também dar início às comemorações na Região dos 600 anos do Descobrimento do Porto Santo e Madeira. A Macedo’s Pirotecnia promete oito minutos “intensos”. E para assistir a este espectáculo, cerca de 40 mil turistas chegam entre hoje e domingo à Madeira, de avião ou de navio. São esperados 10 navios só para a Passagem de Ano.

Em dia da mais antiga São Silvestre da Europa, saiba que a 59ª edição da Volta à Cidade reúne hoje mais de 4 mil participantes que serão sujeitos a uma fiscalização apertada aos chips e dorsais, tudo para evitar a batota. Há 360 kg de medalhas para entregar.

Na rubrica ‘Fact Check’ leia sobre o porquê do Governo mandar abater cerca de 200 pombos-torcaz por ano e na entrevista leia a história de Frida, que anda a viajar à boleia, por mar, há 3 meses, e sem um tostão.

Em dia de roteiro pré-réveillon, o DIÁRIO mostra ainda sugestões de moda da estilista Lúcia Sousa.

Tudo isto para ler, e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO de Notícias.