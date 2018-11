CDS anuncia que preço do passe baixa para 30 euros no Funchal e 50 euros no resto da Madeira

O líder do CDS, Rui Barreto, anunciou, esta noite, no Estreito de Câmara de Lobos, que o preço dos passes nos transportes públicos rodoviários da Madeira vai baixar no próximo ano, com os títulos de circulação a passarem para 30 euros no Funchal e 50 euros no resto da ilha.

Falando na tomada de posse de Amílcar Figueira como presidente da Comissão Concelhia de Câmara de Lobos, Barreto revelou que, na sexta-feira, na reunião preparatória do Orçamento Regional para 2019, o vice-presidente do executivo, Pedro Calado, afirmou que o preço dos passes vai baixar, o que interpreta como “um sinal positivo por parte do Governo em reconhecer o mérito da proposta do CDS” no mesmo sentido.

O líder centrista deixou a porta aberta a outros entendimentos com o executivo social-democrata: “Os tempos de futuro vão nos mobilizar a todos para o diálogo e para a negociação, para o poder partilhado, para não pensarmos só no poder absoluto e só numa única representação”.