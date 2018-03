Casa de Saúde S. João de Deus assinala esta quinta-feira o dia do seu fundador

A Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, assinala o dia do seu fundador, S. João de Deus, o Santo da hospitalidade, amanhã, dia 8 de Março através de um programa que contempla a celebração eucarística às 10h30 na Igreja da Casa de Saúde, presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. António Carrilho. Seguir-se-á um almoço de confraternização com entrega de certificados aos Colaboradores com 25 anos de Serviço Hospitaleiro. As comemorações terminam no domingo, dia 11 de Março, com a actuação do Grupo de Folclore do Rochão às 15 horas.

Recorde-se que a Ordem Hospitaleira S. João de Deus foi fundada em Espanha pelo português de nome João Cidade, tendo iniciado os trabalhos assistenciais de doentes mentais, carenciados, debilitados e sem abrigo, pelo ano de 1538, na cidade de Granada, Espanha.

Na Madeira os Irmãos de S. João de Deus estão presentes desde 1922, dedicando a sua acção na área da saúde mental, onde desenvolvem respostas de saúde e acção social, nomeadamente na doença mental aguda, de longa duração, reabilitação psicossocial, psicogeriatria, alcoologia e saúde mental na comunidade.