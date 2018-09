Câmara de Lobos distingue mérito de 104 alunos

O Prémio de Mérito Escolar ‘Joaquim Pestana’ será atribuído amanhã, 7 de Setembro, no Museu de Imprensa da Madeira, a 104 alunos do concelho de Câmara de Lobos. A cerimónia terá início às 19 horas.

Este é um prémio que foi instituído pelo município, em 2014, “tendo a finalidade de estimular, reconhecer e distinguir anualmente o desempenho escolar dos melhores alunos de cada estabelecimento de ensino sediados no concelho”. Tal como explica a autarquia em comunicado, será atribuído um prémio individual a cada um dos 104 alunos, que consiste num “cheque ensino” no montante de 50,00€, destinado exclusivamente à aquisição de material didáctico e/ou escolar, bem como certificado de distinção”.

A cerimónia vai contar com a participação dos alunos agraciados e suas famílias, bem como dos representantes autárquicos e da Secretaria Regional da Educação.

“Contando com a edição do corrente ano, foram já agraciados com o prémio de mérito escolar 565 alunos. O investimento global do prémio a atribuir no corrente ano ronda os 5.200,00 euros, o qual é suportado pelo orçamento municipal”, recorda a Câmara Municipal. De referir que a denominação do prémio “Joaquim Pestana” visa enaltecer e recuperar a memória histórica do poeta câmara-lobense do século XIX, que se distinguiu como um dos vultos da corrente literária Novo Trovador e do ultrarromantismo.