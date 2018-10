‘Bootcamp em Empreendedorismo’ inspirou ideias inovadoras

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos dinamizou o ‘I Bootcamp em Empreendedorismo Social da RAM’, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2018, com uma equipa de formadores especializados do IES-SBS (Social Business School), tendo contado com a participação de 36 formandos, de onde resultaram nove ideias empreendedoras ao nível sócio ambiental.

O ‘Bootcamp’ é uma formação intensiva de 48 horas que tem por objectivo (re)construir modelos sustentáveis que resolvam de raiz problemas sociais e/ou ambientais.

Com um programa vasto de actividades, o ‘Bootcamp’ abordou o conceito de empreendedorismo social e desenvolveu uma metodologia que passou pela identificação de um problema, suas causas e efeitos, pela apresentação de uma proposta de valor e solução, que contemple formas de sustentabilidade, impacto, viabilização e comunicação.

Em resultado da acção de formação, os participantes formularam 9 ideias/projetos (pitch) inovadores tendo em vista a apresentação de respostas a problemas sociais e/ou ambientais do Município de Câmara de Lobos. Dos projectos apresentados, o júri constituído pelo presidente da CMCL, pela presidente do ISSM, IP-RAM, pela vice-presidente da União das IPSS da Madeira e por um representante da StartUp Madeira, elegeu o projecto DEI (Disability, Employment, Inclusion), que visa criar um mecanismo inovador de resposta à empregabilidade e integração no mercado de trabalho de pessoas portadoras de deficiência. Foi igualmente atribuída uma menção honrosa ao projecto ‘Pomar Bio’. As equipas dos projectos vencedores devem agora desenvolver a ideia, formulando uma proposta concreta de intervenção, identificação de recursos e meios necessários à sua concretização, para que a CMCL aprecie e a viabilidade de apoio à concretização material da ideia.

Refira-se que o ‘Bootcamp’ teve como destinatários entidades da economia social (colaboradores e dirigentes), entidades públicas e privadas, potenciais empreendedores sociais, desempregados com uma ideia de negócio na área social, bem como outros interessados nesta matéria. Realizou-se na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e envolveu 36 pessoas.

Esta iniciativa vem ao encontro do compromisso de educação para a Inovação e o Empreendedorismo Social assumido por este executivo camarário, para o quadriénio 2017-2021, considerando a importância da criação e implementação de projectos inovadores, sustentáveis e de impacto social relevante, que solucionem problemas sociais diagnosticados em Câmara de Lobos.

Para além da formação em sala, o ‘bootcamp’ contou, no convívio de encerramento da actividade, com uma prelecção por Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, que reforçou a ideia de que a economia e o social são inseparáveis: “Sem uma economia sólida não se pode fazer face e resolver os problemas sociais. Por outro lado, a subsistência destes afecta um crescimento económico estável e sustentado”.