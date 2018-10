Entre a meia noite de hoje e as 19 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses efectuaram vários serviços de Emergência Pré-Hospitalar e encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça:

Doença Súbita – 14

Acidente de viação – 2

07h05 – Avenida do Mar – choque entre dois autocarros tendo resultado um ferido do sexo masculino passageiro do autocarro.

19h08 – Via Rápida – choque entre veículos tendo resultado um ferido (operação em curso).

Socorro animal – 1

10h08 – Rua da Queimada de Cima – soltar gato que se encontrava preso numa estrutura.

Foi efectuado ainda o patrulhamento no âmbito do POCIF com duas equipas em permanência durante 24 horas, accionadas para o fogo florestal.