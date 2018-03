Bloco de Esquerda vai “ao encontro das mulheres”

Um grupo de militantes do Bloco de Esquerda vai juntar-se amanhã para relembrar as conquistas que as mulheres têm alcançado ao longo dos séculos. Assumindo que ainda falta muito para a total igualdade de direitos, o partido decidiu ir “ao encontro das mulheres”, para mostrar a sua importância na sociedade.

Assim, no âmbito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala amanhã, os militantes vão oferecer às mulheres frases de outras mulheres do passado e do presente para que as mesmas nunca se esqueçam do significado deste dia: “Luta pela igualdade de direitos, respeitando sempre os papeis que cada uma escolhe ter”.

Um sonho deste grupo de trabalho é “que este dia deixe de ser de luta (igualdade de direitos no mundo todo) e apenas de homenagens”.

Para as mulheres, o Bloco citou ainda uma frase Benazir Bhutt: “A liderança é um compromisso com uma ideia, um sonho e uma visão do que pode ser. E meu sonho é que a minha terra e meu povo terminem a luta e permitam que nossos filhos possam atingir seu pleno potencial, independentemente do sexo, condição ou crença religiosa.”