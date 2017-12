Bispo do Funchal acolhe clero e leigos no Paço Episcopal

O Bispo do Funchal recebe a 28 Dezembro, pelas 10h na Cúria Diocesana do Funchal/Paço Episcopal os cumprimentos de Natal das forças vivas da Diocese.

O programa contempla alguns momentos de contacto entre D. António Carrilho, o clero, os religiosos e os leigos.

à9h30 - Acolhimento.

10h00 - Apresentação de cumprimentos ao Senhor Bispo;

Saudação de Boas Festas do Vigário Geral, em nome do Clero;

Saudação da Irma Filipa Amaro da Fraternidade Missionário da Verbum Dei por parte da CIRP (Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal, Consagrados Seculares e Sociedades de Vida Apostólica).

Saudação do Professor João Apolinário, por parte dos Leigos;

Apresentação das Boas Festas do Bispo do Funchal;

“Na quadra natalícia, sabemos que a melhor forma de agradecermos e mostrarmos a nossa amizade é visitarmo-nos uns aos outros, partilhando a nossa alegria e unidade fraterna”, advoga o pastor diocesano que na sua Mensagem de Natal de 2017 salientou:”Como Bispo desta Diocese, convido-vos a contemplar no presépio, preparado nas famílias e noutras instituições, nas ruas, nas igrejas e capelas, o inefável amor de Deus, que chegou até nós pelos caminhos da humildade e da simplicidade. A lição do presépio é admirável! Façamos no nosso coração um “presépio vivo” e levemos Jesus a todas as pessoas, a quantos se cruzam connosco na vida de cada dia e, em especial, nesta quadra de Natal”.