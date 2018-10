BE reclama maior apoio à população idosa e aos desempregados que vivem no limiar da pobreza

No âmbito das audições dos grupos parlamentares, relativamente, às prioridades do Orçamento da Região para 2019, os bloquistas reuniram-se, esta manhã, com Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional. A esta reunião os parlamentares do BE levaram várias preocupações, sobretudo de âmbito social, nomeadamente acerca da necessidade de garantir maiores apoios à população idosa, que vive no limiar da pobreza, aos desempregados sem acesso a qualquer tipo de subsídio (que são, praticamente, 50% do total de desempregados). A exigência de uma nova baixa de impostos esteve em cima da mesa, com os bloquistas a recordarem a carga fiscal mais baixa existente antes do PAEF, que não foi reposta.

Noutro âmbito, os representantes do BE criticaram a fusão de escolas, por estar a reduzir o número de alunos, quando o Executivo já anunciou aumento das transferências financeiras para os estabelecimentos de educação e ensino privados.

Relativamente à saúde foi exigido o cumprimento dos compromissos para a redução das listas de espera em consultas e cirurgias. Foi também reforçada a necessidade da contratação de mais enfermeiros de forma a perfazer a meta dos 400 enfermeiros, necessários ao SESARAM, até final da legislatura, bem como medidas para a regularização dos vínculos precários em toda a administração pública regional, bem como, o necessário descongelamento de carreiras.

Foram ainda abordadas questões relacionadas com a mobilidade, com a necessidade de evitar a concessão a privados de serviços públicos essenciais à população entre muitas outras questões fundamentais para o futuro da Região