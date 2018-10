Barracas para a festa ocupam praça de táxis no Curral das Freiras

Começaram os preparativos para a 35.ª edição da Festa da Castanha, no Curral das Freiras, certame que se realiza entre 31 de Outubro e 1 de Novembro. Para uns motivo de festa, para outros nem por isso. É o caso dos taxistas que operam nesta freguesia que acusam a Casa do Povo de ocupar a praça de táxis “todos os anos”, para montar nesse mesmo espaço as típicas barracas.

O presidente da Assembleia-Geral da Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM), Eusébio Gomes, denunciou a situação ao DIÁRIO, abordando esta organização como um “profundo desrespeito pelo sector” que “tira o único lugar onde estes profissionais podem parar legalmente no Curral das Freiras, sem que para isso arranjassem outro provisório”.

Eusébio Gomes vai mais longe nas críticas e visa o presidente da AITRAM, António Loreto, que se mostra “indiferente” a este tipo de situações “recorrentes em vários concelhos de forma abusiva”.