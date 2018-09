Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas” abrilhanta Placa Central

A Festa do Vinho Madeira teve, esta noite, mais um dos seus momentos altos, com o concerto da Banda Distrital do Funchal “Os Guerrilhas”. Animação que coincidiu com o aniversário da instituição, lembrado aquando do espectáculo que contou com a presença da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

A governante, que destacou o contributo da Banda “neste e noutros eventos de animação turística”, realçou a dinâmica e a qualidade do trabalho apresentado, assim como a satisfação do público, com residentes e turistas a aplaudirem a actuação.