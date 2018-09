Uma aula de pilates aberta ao público, no Funchal, foi a forma encontrada pela One Life - Serviços de Saúde, para assinalar, no próximo sábado, 8 de Setembro, o Dia Mundial da Fisioterapia.

A aula começa às 10 horas, no Jardim Público da Ajuda, e é direccionada a todos os que queiram participar, bastando, para tal, trazer o seu próprio colchão ou toalha de praia.