Arraial dos Lameiros começa mais cedo com palco a meio da estrada

A barraca(da) está montada na paróquia dos Lameiros, depois da organização do arraial deste fim-de-semana ter instalado ontem o palco da festa a meio da estrada.

A população local nem quer acreditar no que vê e já mostra indignação. Não só porque o palco para a festa mudou de sítio, este ano, mas sobretudo porque ocupa grande parte da faixa de rodagem. Nesta altura mal dá para passar um carro e no dia do arraial será um estrangulamento extra que põe em causa a segurança das pessoas que ali forem e costumam ir muitas.

O arraial é organizado pela comissão de festas da paróquia dos Lameiros, cabendo-lhe toda a componente logística, enquanto que os artistas são colocados pelo grupo Café do Teatro que rejeita qualquer responsabilidade na decisão de colocar o palco em plena via pública.

Durante a jornada informativa, o DIÁRIO dará conta das posições da organização, dos responsáveis camarários que licenciam o arraial e das forças de segurança.

O Arraial dos Lameiros, em São Vicente, realiza-se no próximo fim-de-semana, de 3 a 6 de Agosto, com um programa recheado de grandes actuações.

Na noite de sexta, o destaque vai para MC Nandinho, voz do hit mundial ‘Malandramente’. Nessa noite actua também Miro Freitas e animação prolonga-se pela madrugada com o Dj Nélio Fabrício, residente do Café do Teatro. Já no sábado, o cabeça-de- cartaz será Thiago (e não Thiago Brava como ontem erradamente foi publicado). Nessa noite, que fecha com Dj Sil, actuam ainda os Bem Brasil.

Aquela que é a festa em honra de Nossa Senhora da Saúde inclui ainda um programa de iniciativas para o dia 5 (domingo) e para o dia 6.