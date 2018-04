Apoio social a idosos na Madeira levou 27 milhões de euros em 2017

A Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, revela o valor gasto em 2017 com o apoio social a idosos em 2017 - ascendeu a 27 milhões de euros - e diz querer ver concluído, até final do ano, o programa de Governo na área do envelhecimento activo. O Serviço de Ajuda Domiciliária chega a 3.455 pessoas. Governante reconhece problemas, como falta de meios humanos e existência de lista de espera para refeições. É este o assunto que faz manchete na edição deste domingo do DIÁRIO de Notícias da Madeira, cuja notícia, que contém outros indicadores interessantes, é desenvolvida ao longo de duas páginas pelo jornalista Élvio Passos.

A grande foto da capa, impactante, mostra dois jogadores do Nacional completamente no ar - Ricardo Gomes e Murilo Souza - para ilustar o título: “Nacional salta para a vitória e pode subir já hoje à I Liga”. Os alvinegros derrotaram ontem o Leixões por 2-1 e aguardam este domingo por deslizes dos adversários directos. Ainda na área futebolística e sobre o embate desta tarde nos Barreiros, Daniel Ramos diz que “é preciso um grande Marítimo para ganhar este domingo a um grande FC Porto”. ‘Dragão’ que está ainda mais motivado após derrota do Benfica, ontem, frente ao Tondela.

Ao lado, a capa apresenta ainda outros três destaques: “Atleta de Leste vence etapa mundial com madeirenses no pódio”, cuja reportagem sobre o Madeira Island Ultra Trail 2018 é da autoria do jornalista Orlando Drumond; “Madeira ganha nova ligação aérea”, isto porque a JET2 passa a operar nova rota entre a ilha e Belfast, como revela o jornalista Roberto Ferreira. Ainda neste sector dos transportes, fique a saber que o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, quer limites de vento no Aeroporto “recomendáveis”, como conta a jornalista Andreína Ferreira; finalmente, uma chamada para a Cultura, com três focos - Ana Moura vem dar concerto, fadista que é cabeça-de-cartaz das Festas de São João da Calheta - Festival Fica na Cidade’18 com novidades - e ‘Ninfas do Atlântico’ disputam hoje passagem à final do ‘Got Talent Portugal’.

Isto e muito mais poderá ler na sua edição deste domingo do DIÁRIO, ao longo de 48 páginas repletas de outras notícias, opiniões e muito mais

Tenha um excelente domingo e boas leituras com o seu DIÁRIO.