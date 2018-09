Albuquerque diz que a União Europeia apoia mais a Madeira do que o Governo português

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que, neste momento, a União Europeia apoia mais a Madeira do que o Estado e o Governo português. “O Governo Português nem os serviços mínimos cumpre. Vimos agora na questão do helicóptero em que o Estado não está interessado em ser solidário com a Madeira”, afirmou.

Albuquerque referiu ainda que “o Estado ganha vergonhosamente dinheiro à custa dos madeirenses na questão da dívida”. “Só no empréstimo de um milhão e quinhentos mil euros ganha 12 milhões de euros por ano. Acha que é justo o Estado estar a explorar outro território que faz parte do Estado? Acha que é justo os madeirenses pagarem juros agiotas ao Governo quando o próprio primeiro-ministro, que veio aqui em campanha eleitoral, dizer que era uma vergonha e não fez nada para alterar? Acha que é justo, neste momento, as Canárias têm o apoio para o transporte marítimo, aéreo de pessoas e bens dentro de território nacional e nós não temos apoio para nada, tem que ser o Governo Regional a apoiar o ferry?”, exemplificou, frisando que “o rol é imenso”, como a questão do subsídio de mobilidade e dos dinheiros para as obras relacionadas com os incêndios de 2016.

Na cerimónia de entrega de Apoios ao Investimento em Produções Agrícolas, a concretizar pelo PRODERAM, referiu que relativamente a estes apoios estamos com uma taxa de execução e de compromisso bastante elevada e tem “corrido muito bem”. “O mesmo, relativamente ao apoio das empresas, já temos 58 milhões de apoios e a taxa de execução do PRODERAM já vai em 47 milhões de euros no apoio à agricultura. Os resultados estão à vista, porque no ano passado tivemos o melhor resultado líquido da agricultura regional com 61 milhões de euros e relativamente à nossa economia também estamos a sentir essa repercussão e essa dinâmica empresarial, uma vez que há 60 meses estamos a crescer nos vários sectores económicos da Região”, frisou.

O chefe do executivo regional disse que em nenhuma circunstância irá alterar esta linha de rumo que foi traçada pelo Governo até ao fim do mandato. “Podem fazer todos os simulacros e todos os exercícios políticos que entenderem para tentar desviar o Governo do seu rumo. O Governo tem o seu rumo traçado e é este rumo que interessa à Madeira, que é a criação de riqueza e de emprego, melhoria do rendimento das família, baixa dos impostos e crescimento económico”, realçou.

Miguel Albuquerque referiu ainda que o valor global do PRODERAM é 179 milhões de euros.