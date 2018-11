Albuquerque considera uma “violação” e um “desrespeito” o financiamento do novo hospital da Madeira

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional considerou uma “violação” e um “desrespeito pelo estatuto das autonomias” o financiamento do novo hospital da Madeira por parte do Governo da República, considerando que não há nenhuma motivação política ou eleitoral que justifique tal “desplante e desrespeito pelos madeirenses e porto-santenses”.

Afirmou que em mais de 600 anos de história e mesmo sofrendo injustiças, os madeirenses sempre lutaram contra o autoritarismo e a injustiça, um povo que não se agacha perante ninguém.

“Olhemos para o Porto Santo e contemplemos quão duro foi o percurso de sacrifícios e a determinação necessária para nascer, viver e prosperar neste solo abençoado, no meio do oceano e ligado ao resto do mundo, durante séculos, por embarcações rudimentares”, recordou Albuquerque que destacou o facto da Madeira continuar a decidir em liberdade o futuro colectivo. “A isto chama-se autonomia, a liberdade do povo decidir o seu presente e futuro”, frisou o presidente do Governo Regional que desatacou ainda o facto de, 600 anos depois, a Madeira continuar a ser tão importante para o país como foi na altura dos descobrimentos.

Para Miguel Albuquerque, a Madeira sempre enfrentou todo o tipo de adversidades e infortúnios tornando-se num local único de beleza, paz, resistência e esperança que fez “homens e mulheres de uma coragem extraordinária que sempre se recusaram a se dobrar perante as imensas dificuldades materiais, geográficas e políticas que foram surgindo ao longo da história”.