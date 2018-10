Academia do Bacalhau do Porto Santo celebrou o 8.º aniversário

Num ano em que academia mãe do bacalhau em Joanesburgo (Africa do Sul) comemorou 50 anos de actividade, na ilha dourada, a sua congénere celebrou ontem o seu oitavo aniversário.

As comemorações celebram-se num restaurante local, com mais de 50 compadres, onde não faltou o bolo e animação com acordeões.

Tiago Rodrigues, que pertence à actual direcção da Academia do Porto Santo e é dos compadres fundadores, revelou ao DIÁRIO que estava contente, pois há dez anos começaram os primeiros encontros para formar esta Academia do Bacalhau da ilha dourada, sendo que há oito anos arrancaram com esta academia e foram admitidos na altura na academia mãe, num congresso que se realizou no Canadá.

“Somos uma academia pequena, mas tem decorrido sempre muito bem as nossas actividades”, disse o membro da direcção, salientando que, “às vezes, aparecem contratempos, mas têm resolvido tudo da melhor forma.

Tiago Rodrigues disse ao DIÁRIO que, no âmbito social, têm dado algumas ajudas, mas gostaria que os compadres informassem mais sobre eventuais necessidades que possam existir na ilha.

Quando ao futuro da Academia do Bacalhau do Porto Santo, o membro da direcção, Tiago Rodrigues, está confiante e “tem todas as possibilidades de crescer”.