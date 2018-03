A importância da formação no desenvolvimento desportivo foi uma das mensagens deixadas esta manhã pelo secretário regional de Educação, que tem também a tutela do Desporto, no âmbito da abertura da acção de formação sobre ‘Desporto e psicologia’, aquela que é a primeira iniciativa do Plano de Formação de 2018, na área do Desporto.

Na iniciativa, que está a decorrer no auditório da Escola Secundária Jaime Moniz com a colaboração do académico Sidónio Serpa, Jorge Carvalho sublinhou que “a formação é um factor-chave de desenvolvimento desportivo, pois é através da aquisição, desenvolvimento e consolidação de competências que se estruturam as melhores intervenções e que se obtêm os melhores resultados”, acrescentando que, nesta área, a Região, tem sabido colocar-se “na senda da formação”.

O governante aproveitou ainda para clarificar que o desporto, como actividade humana, “em que o Homem e o epicentro”, pode e deve ajudar as pessoas a serem melhores.

“Se a implicação desportiva dos cidadãos, jovens e menos jovens, no plano do lazer ou da competição, tem esse condão de contribuir para a formação integral dos mesmos, não restam dúvidas que a dimensão psicológica é uma daquelas a que deve ser prestada a devida atenção, pois sem ela a preparação desportiva será sempre insuficiente, porque incompleta”, disse ainda Jorge Carvalho, ressalvando que a formação em Psicologia do Desporto que hoje está a decorrer constitui uma oportunidade de reforço e consolidação de competências. Afinal, “a dimensão holística do praticante desportivo, nas mais diversas modalidades, formas e contextos, não pode prescindir de uma preocupação holística com as actividades a desenvolver – o que exige níveis de competência de dirigentes e técnicos cada vez mais aprofundados”, sublinhou ainda o secretário regional.