“A base das bitcoins são códigos”, esclarece Paulo Cardoso do Amaral

Paulo Cardoso do Amaral, doutorado em Sistemas da Informação e professor na Católica Lisbon Business & Economics, é o orador que abre a segunda parte das ‘Conferências da Inovação e Futuro’, agora debruçada ao tema do Blockchain e Criptomoedas.

“A base disto são códigos”, isto é “não andamos com dinheiro no bolso”, elucidou Paulo Cardoso do Amaral, adiantando que “não é fácil de perceber” toda esta questão em torno das bitcoins. “A guerra é essencialmente económica e, hoje, o Mundo é diferente”, esclareceu.

“Tudo isto não é fácil de perceber, porque há muita informação integrados num conflito global da 4.ª geração no qual estamos metidos e muito do que se passa tem de ser lido dessa forma, como um conflito, só assim conseguimos interpretar as tomadas de decisão que vão sendo feitas na Europa, EUA, China, Rússia, Coreia do Norte, Venezuela, ou seja, todas estas entidades estão a tomar posições”, explicou Paulo Cardoso do Amaral.

Dando exemplos deveras curiosos de como funciona o Blockchain e as Criptomoedas, que “nos fazem pensar”. “A ideia é perceber que de forma descentralizada podemos fazer exactamente a mesma coisa com o dinheiro”, ou seja, “é como se fosse uma conta bancária, mas em vez de estar nas mãos de um banco, é descentralizada”, um caso que “é polémico” porque sendo descentralizada “ninguém pode tomar conta daquilo e ninguém pode manipular”.

“Esta questão da descentralização está por detrás das DLT (Distributed Ledger Techcnology)”, que são “anónimas e guardam as informações todas”, mas que têm “vantagens e inconvenientes”. As Criptomoedas funcionam assim na base destes algoritmos. As ‘wallets’ são públicas e todos nós podemos aceder à informação e saldo de qualquer pessoa, acompanhando as transacções reais de bitcoins.

