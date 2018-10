4,2 mil milhões ‘em jogo’

Duas empresas negoceiam 4,2 mil milhões. A notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO de Notícias revela que as grandes auditoras internacionais contactadas pelo Governo Regional para um eventual (re)financiamento parcial de dívida pública da Região, no valor de 4,2 mil milhões de euros, não se mostraram interessadas na proposta do executivo, governo que está disposto a pagar até 4% do valor que conseguirem poupar em juros. Refira-se que a Região entende estarem reunidas as condições para poupar até 400 milhões de euros em juros da sua dívida pública, mas nem tudo será ‘lucro’. Ao valor referido, é necessário descontar até 15 milhões de euros, que é o montante que a Madeira está disponível a pagar às empresas que conseguirem, para a Região, empréstimos em melhores condições do que as actuais. Processo está agora nas mãos da StormHarbour e Orey Financial.

Na edição de hoje, fique também a saber que o IMT (Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis) triplicou receitas na Região, mas o IMI continua a liderar nas receitas.

Nesta quarta-feira mostramos o rescaldo da 2ª edição das Conferências Inovação e Futuro, organizadas pelo DIÁRIO. Jesús Cochegrús, vencedor de um MTV Game Award, e orador na conferência que se realizou ontem, assegurou que o mais importante é o resultado da tecnologia no quotidiano das pessoas

Nesta quarta-feira saiba quais as razões que colocam o edil do Porto Moniz, Emanuel Câmara, debaixo de fogo, e que a Câmara Municipal do Funchal não vai limitar alojamento local no concelho.

