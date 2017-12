26 toneladas de lixo recolhidas na Noite do Mercado

Foram recolhidas até agora cerca de 26 toneladas de lixo das ruas do Funchal, resultantes da Noite do Mercado.

Os números são praticamente idênticos aos do ano passado, adiantou a vereadora com o pelouro do Ambiente, Idalina Perestrelo, que tem acompanhado os trabalhos dos cerca de 120 elementos e das 20 viaturas mobilizadas para proceder à limpeza de todas as artérias.

Resta limpar a Rua Latina Coelho onde neste momento alguns comerciantes de fruta continuam a vender os seus produtos.

Até às 11 horas de hoje entraram na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal 26.750 quilos de resíduos sólidos resultantes da limpeza dos festejos, com a percentagem de resíduos a encaminhar para a reciclagem a estar 14,02 % (no ano anterior foi de 11,10%).