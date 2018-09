14 mil pedidos de reparações por ano na área da Saúde na Madeira

O Hospital Dr. Nélio Mendonça, que completa no próximo domingo 45 anos de existência, é um dos imóveis do SESARAM que mais requer cuidados de manutenção. Aprovisionamento, farmácia, transporte e laboratório são alguns dos serviços hospitalares que apresentamos em números nesta edição. É este o assunto que faz manchete na edição desta quinta-feira no DIÁRIO de Notícias da Madeira, cujo desenvolvimento poderá ler no interior, em duas páginas da autoria do jornalista Élvio Passos.

A grande foto de destaque da capa ilustra o desembarque de viaturas que viajaram no ferry da Naviera Armas: ‘Ponte’ marítima traz aventura e tecnologia é o título que acompanha a imagem. Saiba então que quatro veículos clássicos cruzaram o País para vir à Madeira de ‘ferry’ e que o carro da Google está de volta à Região para fotografar as ruas. Vários assuntos para ler nas páginas 2 e 3 do DIÁRIO, da autoria do jornalista Francisco José Cardoso, ele que também assina outra peça ligada ao mar e que merece destaque na capa: Porto do Funchal recebe 22 estreias de navios de cruzeiro até 2020.

No topo da capa, com foto, há um destaque ligado à área do entretenimento: Grupos dos anos 90 vêm animar festa no Funchal - Corona e Double You dão espectáculo no Café Teatro. Já na área cultural saiba que o Festival Madeira Dig volta a 30 de Novembro e com novidades, conforme revela a jornalista Paula Henriques.

Ao lado poderá ler que Futebol jovem soma 184 equipas. Isto porque os campeonatos regionais arrancam a 22 de Setembro com 85 árbitros e mais 11 equipas, conforme conta o jornalista Filipe Sousa.

Finalmente, poderá ler que o Funchal investe 5 milhões em quatro estações de águas residuais, uma notícia da autoria do jornalista Ricardo Duarte Freitas.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.