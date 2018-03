1.ª edição de 2018 do Mercado de Usados é já na próxima quarta-feira

O Mercado de Usados, evento que há vários anos é organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM), realiza-se no Madeira Tecnopolo, de 14 a 18 de Março, com a participação de 12 concessionários automóveis e multimarcas, mais um participante do que a edição anterior realizada em Outubro de 2017.

Este ano esta edição do Mercado de Usados, quer terá em exposição cerca de duas centenas e meia de viaturas, conta com a parceria da Cofidis, que irá marcar presença neste evento com o intuito de apoiar no imediato os clientes que necessitarem de recorrer ao crédito para a aquisição da viatura.

O presidente do Sector do Comércio da ACIF-CCIM, Jorge Sequeira, referiu a importância do associativismo e da cooperação entre os empresários para a concretização de iniciativas conjuntas que resultem em mais-valias para todos os empresários, dando o exemplo do Mercado de Usados. Desafiou ainda os empresários do sector a se associarem à ACIF-CCIM e a trazerem novas ideias e novos contributos.

Por outro lado, o presidente da Mesa da Secção Multimarcas, Duarte Reis, referiu que esta é, sem dúvida, a maior exposição do sector na Região, onde os visitantes poderão encontrar viaturas de diversas marcas, gamas e preços, já que as doze empresas participantes garantem a exposição de 240 viaturas, com a vantagem destas empresas estarem todas legalizadas e de garantirem a venda de automóveis com a respectiva garantia imposta por lei.

Este certame abre as portas na quarta-feira, a partir das 16h00, encerrando nesse dia às 22h00. Nos restantes dias o horário será o seguinte:

Quinta-feira, das 14h00 às 22h00

Sexta-feira, das 14h00 às 22h00

Sábado, das 10h00 às 23h00

Domingo, das 10h00 às 20h00