Varandas Fernandes critica castigo ao Benfica e impunidade de Sporting e FC Porto

O dirigente do Benfica Varandas Fernandes acusou hoje o FC Porto e Sporting de saírem impunes, face às invasões no passado recente às academias de treino, e qualificou como “escândalo gritante” o castigo aplicado aos ‘encarnados’.

Varandas Fernandes não deu uma justificação plausível quando questionado sobre a não legalização das claques afetas às ‘águias’, preferindo lembrar que o Benfica é quem acaba por sair penalizado quando os adeptos não se sabem comportar nos estádios e fora deles.

“Sempre que há um comportamento anómalo, a penalização cai em cima do Benfica, mas é um problema nacional. Registo ou não registo? Há clubes que têm claques registadas e já viram acontecer alguma coisa? Invadiram a academia de Alcochete e aconteceu alguma coisa? Invadiram o centro de treinos da Maia e aconteceu alguma coisa? Estamos de consciência livre e tranquila sobre essa matéria”, disse o dirigente das ‘águias’, em conferência de imprensa.

Também a punição imposta ao Benfica de disputar um jogo à porta fechada, assim como Paços de Ferreira e Sporting de Braga, devido ao comportamento dos adeptos durante a temporada 2017/2018, mereceu duras críticas de Varandas Fernandes, que fala mesmo em “escândalo gritante”.

“As recentes decisões do IPDJ (Instituto Português do Desporto e da Juventude) e do Conselho de Disciplina da FPF (federação portuguesa de futebol) marcaram a falta de fundamento e serão objeto dos nossos recursos. Iremos até às últimas consequências, porque o escândalo é gritante”, assegurou.

De recordar que o Benfica já tinha sido punido com um jogo à porta fechada pelo IPDJ, por alegado apoio a claques ilegais, castigo do qual os ‘encarnados’ recorreram, o que levou à suspensão do mesmo.