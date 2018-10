Torneio de Judo ‘Comendador Gastão Fernandes’ homenageia fundador da Escola da Apel

O Grupo Desportivo da Apel, com o apoio da Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira, realizou no sábado, dia 27 de Outubro, a VIII edição do Torneio Memorial ‘Comendador Gastão Fernandes’, evento que serviu para homenagear aquele que foi um dos fundadores da Escola da Apel.

As provas decorreram no dojo da Escola e contaram com a participação de atletas do Grupo Desportivo da Apel, Clube Naval do Funchal, Judo Clube da Madeira, Clube Judo Brava e Clube Escola da Torre.

A manhã iniciou-se com a prova de equipas de Benjamins nascidos em 2008 e 2009, tendo como vencedor a equipa do Judo Clube da Madeira, seguida do Grupo Desportivo da Apel e do Clube Naval.

No Escalão de Infantis/Iniciados, realizou-se uma competição individual, em que o equilibro foi a nota dominante, ficando o Clube Naval do Funchal, o Judo Clube da Madeira e o Grupo Desportivo da Apel com três medalhas de ouro cada.

No mesmo dia e local, realizou-se o Open de Cadetes da AJRAM, prova de preparação para o Campeonato Nacional de Cadetes, onde alcançaram os lugares mais altos do pódio: o Clube Naval do Funchal e o Judo Clube da Madeira, ambos com quatro medalhas de Ouro.

O Campeonato Nacional de Cadetes, realiza-se a 9 de Fevereiro de 2019, em Lisboa, onde os apurados irão representar a região e lutar por um lugar no pódio.

Já no Torneio do Atlântico, prova para os escalões de seniores, o Clube Naval do Funchal foi o grande dominador, subindo ao lugar mais alto do pódio por QUATRO vezes, seguido do Clube Judo Brava com uma medalha de ouro.