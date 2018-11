Sporting, ainda com indefinição no banco, visita Arsenal para a Liga Europa

O Sporting viaja até Londres para defrontar na quinta-feira o Arsenal na quarta jornada da Liga Europa de futebol, num momento de incógnita entre os ‘leões’, após a saída do treinador José Peseiro.

O treinador, escolhido pela Comissão de Gestão e não pelo presidente eleito em setembro, Frederico Varandas, acabou por não resistir muito tempo no cargo, apesar de o Sporting ainda estar em todas as frentes: Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Europa.

A derrota em casa com o Estoril Praia (2-1), na Taça da Liga, foi a ‘alavanca’ para a saída do treinador, com o adjunto Tiago Fernandes a assumir interinamente os ‘leões’, que quatro dias depois, no domingo, venceram fora o Santa Clara na I Liga (2-1).

O ‘palco europeu’, tal como a Liga, mantém todas as hipóteses da equipa em aberto, num grupo em que o Arsenal -- que venceu 1-0 em Alvalade -, é o grande favorito, mas o Sporting surge logo atrás.

Nos Emirates Stadium, em Londres, os ‘leões’ estão longe de serem favoritos, frente a um Arsenal, que só recentemente -- num empate fora com o Crystal Palace - pôs fim a uma série de 11 triunfos consecutivos sempre a vencer.

Em casa, os ‘gunners’, treinados pelo espanhol Unai Emery só perderam pontos duas vezes e, provavelmente, com os principais candidatos ao título inglês: na primeira jornada com o campeão Manchester City (2-0) e na última, num empate com o Liverpool (1-1).

Para o Sporting é uma tarefa hercúlea contestar o ‘poder’ dos londrinos, que lideram o grupo com nove pontos, mas os ‘leões’ têm tudo em aberto e estão na ‘frente’ de Poltava e Qarabag - a quem venceram os primeiros jogos - em matéria de hipóteses de apuramento.

No outro jogo do grupo E, com início também marcado para as 20:00, o Vorskla Poltava, terceiro, com três pontos, recebe o Qarabag, depois de na última jornada ter ido vencer ao Azerbaijão (1-0).

Em outros jogos da segunda competição da UEFA, O Besiktas, de Pepe e Ricardo Quaresma, parte para a quarta jornada do grupo I em último lugar do grupo, com três pontos, depois de ter perdido na visita ao Malmo e em casa com o Genk.

Os turcos visitam a Bélgica depois de terem sido surpreendidos em casa pelo Genk, por 4-2, com Quaresma a titular e Pepe de fora, devido a lesão.

Melhor cenário tem o Bétis, de William Carvalho, que lidera o grupo F (sete pontos), à frente de AC Milan (seis), Olympiacos (quatro), treinado por Pedro Martins, e Dudelange (0).

A equipa de Sevilha conseguiu importante uma vitória em Milão e nesta jornada recebe os italianos. O Olympiacos joga em casa com o Dudelange, equipa que derrotou na anterior ronda.

Da mesma cidade, o Sevilha, de Daniel Carriço e André Silva, está igualado no grupo J, todos com seis pontos, com Krasnodar e Standard Liège. A equipa visita o Akhisar, sem pontos, e goleado na última jornada no Sánchez-Pizjuán (6-0).

No grupo B está o Leipzig, do internacional português Bruma, que visita o Celtic quando é segundo classificado, à frente dos escoceses e atrás dos austríacos do Salzburgo, e no C o Zenit, de Luís Neto, líder do seu grupo.

Os russos visitam o Bordéus, depois de terem vencido em casa a equipa francesa (2-1), que ainda não somou qualquer ponto, deixando a qualificação praticamente numa luta entre Zenit, Slavia Praga e Copenhaga.

Com a competição a dar ao campeão o prémio de entrada direta na ‘Champions’, o favorito Chelsea é líder incontestável no grupo L, com três triunfos em três jogos, mas o Marselha tem em risco o apuramento nesta fase de grupos.

No mesmo grupo da Lazio, a equipa francesa, do central português Rolando, vista a formação italiana, depois de ter perdido em casa com os romanos por 3-1. O grupo H é liderado por Eintracht Frankfurt (9), seguido da Lazio (6), enquanto os franceses só têm um ponto.