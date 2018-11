Saída de Leonardo Jardim não resolveu crise do Mónaco

Afinal o problema não era Leonardo Jardim. A saída do treinador madeirense não resolveu a crise do Mónaco, que hoje voltou a perder (0-4) para a Liga das Campeões, desta feita na recepção ao Club Brugge. O emblema do Principado ocupa o último lugar do grupo A, após quatro jornadas, e corre o sério risco de ficar fora das competições europeias já em Dezembro, nem conseguindo um lugar na Liga Europa (o 3.º classificado de cada grupo da ‘Champions’ garante essa vaga). Hans Vanaken (por duas vezes, uma de penálti), Wesley e Ruud Vormer apontaram os golos da equipa belga.

Thierry Henry foi o treinador escolhido para substituir o madeirense no comando técnico do Mónaco, mas a verdade é que a equipa do Principado ainda não conseguiu vencer daí para cá, agravando a crise jogo após jogo, tanto no campeonato, como na Liga dos Campeões.

O francês, antigo jogador do Mónaco, assumiu o comando da equipa na 10.ª jornada da liga francesa, perdendo (2-1) na visita a Estrasburgo. Depois empatou (1-1) na Bélgica, diante do Clube Brugge, para a Liga dos Campeões e não foi além de nova igualdade (2-2) na recepção ao Dijon, para o campeonato. A onda de maus resultados teve continuação no passado fim-de-semana, já que o Mónaco foi derrotado pelo Stade Reims, por 1-0, na ronda 12. Esta terça-feira voltou a perder. Contas feitas, em cinco jogos no banco dos monegascos, Thierry Henry averbou três derrotas e dois empates, não conhecendo ainda o sabor da vitória.

Com Leonado Jardim no comando, o Mónaco conseguiu apenas um triunfo, precisamente na jornada inaugural do campeonato, por 3-1, na visita ao Nantes, então orientado por Miguel Cardoso. Daí para cá o clube do Principado não voltou a vencer, ocupando agora o penúltimo lugar do campeonato francês (20 equipas), com sete pontos. Quando Leonardo deixou o cargo, a 11 de Outubro, a equipa estava em 18.º com seis pontos.

Leonardo Jardim chegou ao Mónaco em 2014/2015 e em 2016/2017 conduziu o clube ao título francês. Nessa época também chegou às meias-finais da Liga dos Campeões, então eliminada pela Juventus. Numa fase em que a liga francesa tem sido claramente dominada pelo Paris Saint-Germain, o título de 2016/2017 foi um grande feito, sem esquecer que o Mónaco não conquistava o campeonato desde 1999/2000.

Além disso, o trabalho de Leonardo Jardim rendeu muitos milhões aos cofres do Mónaco, já que o madeirense deu espaço a jovens talentos que depois rumaram a outros emblemas, permitindo valiosos encaixes financeiros ao clube do Principado. Um desses casos foi o de Kylian Mbappé, que aos 17 anos chegou à equipa principal do Mónaco como aposta de Leonardo Jardim. Hoje é visto como um dos melhores jogadores do Mundo.

Entretanto o madeirense tem sido apontado como hipótese para próximo treinador do Real Madrid.