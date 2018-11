Real Madrid interessado em Leonardo Jardim para dirigir equipa até ao fim da época

Depois do despedimento de Julen Lopetegui, o Real Madrid está interessado na contratação de Leonardo Jardim, um treinador que é representado por Jorge Mendes à semelhança do espanhol que não aguentou os maus resultados ao comandos dos ‘blancos’.

Segundo o site desportivo ‘Soy Madridista’, que está bem a par da realidade do clube da capital espanhola, Florentino Pérez perguntou pela disponibilidade do técnico madeirense, ao seu agente, no sentido de perceber se Leonardo Jardim tem disponibilidade em assumir os comandos da ex-equipa de um outro conterrâneo: Cristiano Ronaldo.

De acordo com as informações recolhidas pelo portal, a intenção do Real Madrid é que Leonardo Jardim assuma a equipa até ao fim da temporada, numa lista em que Antonio Conte era, até há bem pouco tempo, o principal candidato.