Quatro equipas madeirenses apuradas para os nacionais de Clubes de natação

Realizou-se no sábado (27 de Outubro), o Campeonato Nacional Clubes - Fase de Qualificação da 3.ª Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação, distribuída por três Associações Territoriais (Associação de Natação da Madeira, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, Associação de Natação do Minho, na Ponte da Barca, e Associação de Natação dos Açores, em Ponta Delgada).

Nesta fase de qualificação, foram apuradas as sete equipas de cada género para o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, a realizar-se no próximo dia 1 de Dezembro em Abrantes, tendo participado nesta fase de qualificação 258 nadadores, distribuídos por 32 clubes nacionais.

A Madeira participou com 5 clubes, nos masculinos e femininos, nomeadamente o Clube Desportivo São Roque, Clube Naval do Funchal, Clube Escola O Liceu, Clube Desportivo Nacional e o Juventude Atlântico Clube.

Após um dia intenso de provas, o Desportivo Nacional (CDN) em masculinos, e Louzan Natação (CLN), em femininos, obtiveram as melhores pontuações. No plano individual destaque para Pedro Gouveia (CDN) nos 800 livres com a marca de 8.26,40 minutos (671 pontos) e Camila Rebelo (CLN) com 2.18,21 nos 200 costas (642 pontos) registo que lhes deram os melhores performances desta qualificação.

No que concerne aos resultados das equipas madeirenses, os alvi-negros e os navalistas estiveram em evidencia ao apurar duas equipas masculinas e outras tantas femininas, conseguindo desta forma qualificar 4 equipas para os nacionais de Clubes.

Assim, a Madeira consegue estar novamente nos palcos nacionais na competição por clubes, após um interregno de sete anos sem competir nesta importante competição, com a ambição de estar entre os melhores da natação em Portugal, ou seja, nas divisões superiores.