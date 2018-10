Pavilhão de Santa Cruz recebeu primeira prova da recém-criada Taça da Madeira de Boccia

O pavilhão de Santa Cruz recebeu no passado sábado, 27 de Outubro, a primeira prova da recém-criada Taça da Madeira de Boccia.

A modalidade que agora começa a ganhar grande fulgor levou até à zona Leste mais de duas dezenas de atletas em representação de dois clubes (SCS e “Os Especiais) e duas instituições (APD e APCM) que competiram nas cinco classes desportivas.

A competitividade esteve ao rubro e a incerteza nos resultados manteve-se até ao final da competição, fazendo assim com que surgissem algumas surpresas nas classificações finais.

A vitória na classe BC2 teve que ser decidida pelos critérios de desempate dado que Pedro Veloza do clube “Os Especiais” e Gonçalo Gouveia da APCM terminaram o torneio com o mesmo número de vitórias.

O primeiro lugar acabou sendo entregue a Pedro Veloza por ser o jogador que mais pontos averbou nos parciais do total de jogos disputados.

A mesma situação verificou-se na classe BC1, com a particularidade de três jogadores terem chegado empatados no final do torneio. Uma vez mais foi necessário recorrer aos critérios de desempate para ser encontrado o vencedor. A sorte sorriu ao atleta campeão nacional Francisco Gouveia do Santacruzense, que assim subiu ao posto mais alto do pódio. Em segundo terminou Nuno Gonçalves da APCM, sendo terceiro a atleta Marta Bela do clube “OS Especiais”.

Na classe BC5, Luís Nóbrega do Santacruzense venceu por 4-2 na final a sua colega de clube Inês Fernandes. O terceiro lugar ficou para António Freitas da APCM.

O atleta da APD Orlando Silva, dominou a classe BC4 e terminou em primeiro. Nos lugares seguintes ficaram Dário Martins e Hélio Freitas ambos da APCM.

Na classe BC3, a atleta da APCM Sandra Freitas também não facilitou e venceu todos os seus jogos, averbando assim a vitória final. Os atletas do Santacruzense, Cristiano Rodriguez e Sara Gonçalves completaram os restantes lugares no pódio.

Este torneio de Santa Cruz que vai já na segunda edição foi a primeira prova das três pontuáveis para o ranking da Taça da Madeira edição18/19 que é organizada pelo SC Santacruzense ao passo que o respectivo Campeonato Regional será da responsabilidade do clube “Os Especiais”.

Na entrega de prémios estiveram os representantes das duas instituições que “apadrinharam” o evento, pela DRJD a Chefe de Divisão de Projectos, Formação e Promoção Dra. Catarina Barros e o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Prof. Paulo Alves.

O próximo torneio será a 15 de Janeiro, novamente em Santa Cruz e estará incluído nas festas daquele concelho.