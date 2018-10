Nápoles empata e Juventus é cada vez mais líder

Um golo do belga Dries Mertens salvou o Nápoles de uma derrota em casa ante a Roma, minimizando um pouco os ‘estragos’ para o vice-líder do campeonato italiano, já a sete pontos da Juventus.

No fecho da 10.ª jornada, jogaram no San Paolo napolitanos e romanos, com o resultado a ficar em 1-1, depois de os visitantes terem estado na frente grande parte da partida.

El Shaarawy adiantou os ‘lobos’ aos 14 minutos, após o que a equipa de Roma tratou de defender como conseguia a intensa pressão do Nápoles, que só mesmo no fim voltou a equilibrar o marcador, com o golo do belga, a passe do espanhol Callejón.

O internacional português Mário Rui foi titular na defesa do Nápoles, a lateral esquerdo, e fez o jogo todo.

Com este resultado, a Juventus consolida a liderança, com 28 pontos contra 21 do Nápoles. Em terceiro e quarto estão Inter e Lazio, que se defrontam na segunda-feira.

Mais cedo, o AC Milan regressou às vitórias, com 3-2 a Sampdoria em San Siro.

Com este resultado, os milaneses deram um ‘pulo’ assinalável na classificação, passando de 13.º para sétimo, com os mesmos 15 pontos do quinto, que é a Fiorentina, e ainda têm um jogo em atraso.

Após Crutone adiantar o AC Milan, aos 17 minutos, Saponara (21) e Quagliarela (31) deram a volta ao resultado e colocaram os visitantes na frente.

A recuperação iniciou-se ainda antes do intervalo, com o golo do argentino Gonzalo Higuaín aos 36, e na segunda parte apareceu o golo da vitória, aos 62, apontado pelo espanhol Suso.

Em jogos que não envolveram as equipas mais cotadas, destacou-se a vitória fora do penúltimo, o Frosinone, que com o 3-0 à SPAL poderá ganhar novo alento.

O Cagliari ganhou 2-1 na receção ao Chievo e ‘fecharam’ com empates o Sassuolo-Bolonha e o Génova-Udinese, ambos com 2-2.