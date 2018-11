Nacional vence Marítimo por 1-0

O Nacional venceu o Marítimo por 1-0, no Estádio da Madeira, graças a um golo do João Camacho, à passagem do minuto 65, que correspondeu da melhor forma a um cruzamento vindo da direita por parte do lateral Kalindi.

Os alvinegros superiorizaram-se aos verde-rubros no dérbi regional, em jogo alusivo à 10.ª jornada, alcançando assim a primeira vitória em casa, esta temporada, a contar para a I Liga. Já o Marítimo averbou a sua quinta derrota consecutiva.