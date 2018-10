Lopetegui é despedido amanhã e segue-se Conte avançam em Espanha

Florentino Pérez está a analisar a situação com os seus colaboradores mais directos para discutir o futuro de Julen Lopetegui, mas parece traçado o destino do treinador que orientou o Real Madrid em 13 partidas oficiais esta temporada com um saldo de seis vitórias, cinco derrotas e dois empates entre as várias competições.

A notícia é avançada pelo jornal desportivo espanhol ‘Marca’, um matutino muito próximo ao Real Madrid, garantindo que o ex-treinador do FC Porto será despedido amanhã e para o seu lugar segue o italiano Antonio Conte, que caso não chegue a Madrid esta segunda-feira será Solari a comandar os ‘blancos’ frente ao Melilla, na Copa do Rei.

Os cinco golos sofridos, hoje, no Camp Nou, ante o Barcelona, foram decisivos para o despedimento Lopetegui.