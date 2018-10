Leonardo Jardim estuda proposta da selecção do Qatar

Segundo a revista ‘France Football’, Leonardo Jardim está em vias de se tornar o seleccionador do Qatar, isto porque os responsáveis pela federação de futebol daquele país querem um nome sonante para liderar a selecção que é a anfitriã do Mundial de 2022.

Segundo as informações recolhidas por esta publicação francesa, a hipótese está a ser analisada pelo treinador madeirense depois de uma proposta ter sido formulada. O técnico português tornou-se uma opção credível e explorada pelo poderoso emirado, no entanto, o ex-treinador do Mónaco não decidiu no momento o que fazer, isto porque lhe foi estendida uma ‘ponte de ouro’ desde a China.

Zinedine Zidane ou Xavi são também outros dos treinadores que podem vir a orientar a selecção, sendo que este último ainda não abandonou os relvados, estando actualmente a alinhar no Al-Sadd, que se encontra actualmente no terceiro posto da classificação geral do campeonato de futebol do Qatar.

Por agora, Leonardo Jardim vai estudando as propostas com serenidade e com perto de dez milhões de euros no bolso, depois de ter encaixado esse montante fruto da rescisão de contrato que o ligava aos monegascos até 2020.