Leicester confirma morte do dono do clube

O Leicester acaba de anunciar no seu site oficial, com repercussão nas redes sociais, a morte de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do clube que há duas épocas se sagrou campeão da Liga Inglesa.

“É com o mais profundo pesar e um coração partido que confirmamos que o nosso presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, estava entre os que perderam a vida tragicamente no sábado à noite quando um helicóptero que o transportava e quatro outras pessoas caiu do lado de fora do King Power Stadium. Nenhuma das cinco pessoas a bordo sobreviveu”, avança o clube britânico em comunicado.

“O mundo perdeu um grande homem. Um homem de bondade, de generosidade e um homem cuja vida foi definida pelo amor que ele dedicou à sua família e aos que ele liderou com tanto sucesso. O Leicester City era uma família sob a sua liderança. É como uma família que vamos lamentar sua morte e manter a busca de uma visão para o clube que agora é seu legado”, pode ler-se na mensagem deixada pela formação onde alinham os portugueses Adrien Silva e Ricardo Pereira.

Esta tarde milhares de adeptos concentram-se à porta do King Power Stadium para homenagear as vítimas.