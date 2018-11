José Peseiro foi despedido do cargo de treinador do Sporting depois da derrota do clube leonino ontem à noite, frente ao Estoril Praia, por 2-1, no jogo da Taça da Liga, onde ouviu insultos e pedidos de demissão dos adeptos. A notícia começou a ser avançada já de madrugada pela imprensa nacional. O treinador esteve no comando da equipa durante 14 jogos.