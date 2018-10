Joel de fora das opções do Marítimo para jogo com Moreirense

O avançado Joel ficou hoje de fora dos convocados do Marítimo, para a deslocação ao terreno do Moreirense, no domingo, a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O internacional camaronês teve problemas com o visto de regresso a Portugal, após ter estado ao serviço da selecção africana, e só voltou ao trabalho na sexta-feira, quase duas semanas depois do último treino com os colegas de equipa.

Outro jogador que também teve compromissos internacionais, o defesa Zainadine, que representou a selecção de Moçambique, faz parte da lista de 18 convocados.

O Marítimo, oitavo classificado com 10 pontos, visita o Moreirense, 15.º com sete, no domingo, com o apito inicial marcado para as 15 horas.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Charles e Amir.

- Defesas: Bebeto, Zainadine, Marcão, Lucas Áfrico, Fábio China e Rúben Ferreira.

- Médios: Vukovic, Fabrício, Jean Cléber, Danny e Correa.

- Avançados: Edgar Costa, Barrera, Ricardo Valente, Everton e Rodrigo Pinho.