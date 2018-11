FC Porto viaja para a Madeira com 21 jogadores

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, convocou hoje 21 jogadores para a visita ao Marítimo, no sábado, para a nona jornada da I Liga de futebol, deixando de fora três dos titulares no encontro com o Varzim.

Depois de terem sido titulares no encontro da Taça da Liga, os defesas João Pedro, Chidozie e Jorge foram excluídos das escolhas do treinador, tal como Diogo Leite e Marius, que ficaram no banco no triunfo por 4-2 sobre o Varzim.

O FC Porto, líder do campeonato, em igualdade com o Sporting de Braga, visita o Marítimo, 11.º classificado com 10, no sábado, a partir das 18:00.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-redes: Casillas, Vaná e Diogo Costa.

- Defesas: Maxi, Éder Militão, Alex Telles, Mbemba e Felipe.

- Médios: Hernâni, Brahimi, Óliver Torres, Herrera, Corona, Danilo, Bazoer, Otávio e Sérgio Oliveira.

- Avançados: Marega, Adrián López, André Pereira e Soares.