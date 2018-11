Evra e Federação Portuguesa apoiam Ronaldo e querem que o jogador vença a Bola de Ouro

A data da divulgação do vencedor da Bola de Ouro, atribuído pela revista francesa France Football, está a aproximar-se e Cristiano Ronaldo começa a ganhar cada vez mais apoiantes. Recorde-se que a cerimónia está marcada para 3 de Dezembro.

O francês Patrice Evra, ex-companheiro do português no Manchester United, colocou ontem no Instagram do craque português um comentário de apoio a CR7. “Não sejam ciumentos!!! É tempo de lhe darem o que fez por merecer. Goldenball número 6. Adoro este jogo!”.

A Federação Portuguesa também se juntou ao publicar na página de Facebook ‘Selecções de Portugal’ um vídeo com vários golos de Ronaldo, acompanhado da seguinte mensagem: “O melhor do mundo. Recorde atrás de recorde, o caminho só pode ser um: venha de lá o Ballon d’Or 2018”.

Veja aqui o vídeo.