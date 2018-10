Eriksson assume comando da selecção das Filipinas

O sueco Sven-Göran Eriksson, antigo treinador do Benfica, vai assumir o cargo de seleccionador de futebol das Filipinas, sucedendo ao inglês Terry Butcher, anunciou hoje o director federativo Dan Palami.

“Um dos treinadores mais lendários de todos os tempos, Sven-Göran Eriksson, vai ser o seleccionador dos ‘azkals’ na Suzuki Cup e na Taça da Ásia”, escreveu o ‘manager’ da selecção filipina, Dan Palami, na sua página no Twitter, sem revelar a duração do contrato do sueco.

Butcher deixou o cargo de seleccionador em agosto, menos de dois meses depois de ter sido nomeado, sem dirigir a equipa em qualquer encontro, por considerar que não conseguiria levar a cabo o seu projeto na selecção.

Eriksson, de 70 anos, comandou o Benfica em duas ocasiões, entre 1982 e 1984 e entre 1989 e 1992, tendo ainda orientado clubes como Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio e Manchester City e as seleções de Inglaterra, México e Costa do Marfim.

O sueco treina desde 2013 na China, onde passou por Guangzhou R&F, Shanghai SIPG e Shenzen FC.

Na Taça da Ásia, a disputar em janeiro de 2019, a selecção das Filipinas integra o Grupo C, juntamente com China, Quirguistão e Coreia do Sul, actualmente treinada por Paulo Bento.