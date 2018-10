“Não foi possível fazer mais do que um golo, fizemos um, mas não contou. É cruel ver o balneário triste e cabisbaixo. Hoje também foi triste sofrer um golo desta forma porque não é nosso hábito”, lamentou o treinador do Marítimo no rescaldo do jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Moreira de Cónegos, e que terminou com a vitória dos vimaranenses por 1-0:

Cláudio Braga disse ainda que “jogou para ganhar”, apesar de ter cometido “alguns erros técnicos”.

“Considero que a vitória do Marítimo era justíssima. Sem tirar o mérito e tendo respeito pelo adversário que estava organizado, mas se há equipa que devia ganhar era o Marítimo. Vamos ter de ser mais exigentes connosco”, rematou o técnico maritimista.

Por seu turno, Ivo Vieira, treinador do Moreirense, disse respeitar o comentário do colega, mas realça que “ter duas boas oportunidades não significa que somos melhores”.

“Acho que a vitória é justa para o Moreirense. Quem merece ganhar é quem marca golos”, sentenciou.