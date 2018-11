Cristiano Ronaldo está fora dos 10 jogadores mais valiosos do planeta

Os estudos valem o que valem, tal como as estatísticas, e desta vez foi o International Centre for Sports Studies (CIES), instituto suíço especializado em análises futebolísticas, que ordenou os 10 jogadores mais valiosos do planeta tendo por base um algoritmo exclusivo que tem em linha de conta a idade dos futebolistas, as suas performances, duração de contrato e potenciais clubes interessados.

Essa estatística, que é realizada mensalmente pelo CIES, coloca Cristiano Ronaldo fora de um ‘top’ 10 liderado pelo francês Kylian Mbappé, isto numa lista onde Salah ultrapassou Lionel Messi.

Na lista dos dez mais valiosos figura então a estrela do Mundial da Rússia e do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, avaliado em 216,5 milhões de euros, superando Harry Kane, estrela do Tottenham, que agora vale cerca de 197,3 milhões de euros. A completar o pódio surge o ‘astro’ brasileiro Neymar, avaliado em 197 milhões de euros.

Mas a grande surpresa, para além da ausência de CR7, prende-se com o avançado do Liverpool e do Egipto, Mohamed Salah, que subiu para a quarta posição, superando Lionel Messi. O extremo egípcio está avaliado em 173 milhões, enquanto o valor da ‘pulga’ caiu para 170,6 milhões. O craque argentino também está abaixo do quinto colocado, Philippe Coutinho, avaliado em 171,3 milhões de euros.

Os restantes lugares são ocupados por Raheem Sterling, do Manchester City (164,6 milhões), Romelu Lukaku (164,3 milhões), Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid (157,7 milhões) e Paulo Dybala (155,6 milhões), da Juventus.